Средний размер потребительских кредитов в августе снизился до 268,5 тыс. рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Средний размер выданных российскими банками в августе потребительских кредитов составил 268,5 тыс. рублей, что на 1,1% меньше, чем в июле, и на 23,7% больше, чем в августе 2020 года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В организации также отметили, что с начала года средний чек потребительского кредита вырос существенно, почти на 20%.

Самый большой средний размер выданных потребкредитов в августе был отмечен в Москве (552,3 тыс. рублей), Московской области (408,8 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (400,4 тыс. рублей). При этом снижение среднего чека потребкредита в августе по сравнению с июлем текущего года было отмечено в большинстве регионов страны. Наибольшее сокращение среди 30 регионов РФ - лидеров по объемам кредитов данного типа продемонстрировали Республика Саха (Якутия) (-11,4%), Саратовская область (-5,2%), Пермский край (-5,1%).