Группа "Аэрофлот" в августе увеличила перевозки пассажиров до 5,5 млн человек

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" в августе этого года перевезла 5,5 млн пассажиров, что на 50,3% больше, чем годом ранее. Снижение к уровню допандемийного 2019 года составило 10,9%, говорится в сообщении перевозчика.

"Общий объем перевозок составил 5,5 млн пассажиров, что на 50,3% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 10,9% ниже показателя 2019 года, - отмечают в "Аэрофлоте". - На внутренних линиях перевезено 4,5 млн пассажиров, что на 30,2% выше показателя аналогичного периода 2020 года и на 31,3% выше показателя 2019 года".

Головная компания группы - "Аэрофлот" - увеличила перевозки в августе в 1,8 раза - до 2,72 млн пассажиров.