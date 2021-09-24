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Голикова: более 302 млрд рублей выделят до 2024 года на строительство 1 300 школ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Более 302 млрд рублей предусмотрено на строительство 1 300 школ в регионах России в трехлетнем бюджете, до 2024 года. Об этом в пятницу заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.

"Более 302 млрд рублей предусматривается в трехлетнем бюджете на строительство к 2024 году 1 300 школ и 260 млрд рублей - на капитальный ремонт 4,5 тыс. уже существующих школ", - сказала Голикова.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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