Новый аэропорт "Ремезов" открылся в Тобольске

ТОБОЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Новый аэропорт, получивший название "Ремезов", открылся в городе Тобольск Тюменской области, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии открытия. Строительство аэропорта началось в 2019 году, вели его совместно компания "Сибур" и власти региона.

Согласно справочным материалам, которые предоставил "Сибур", регулярные рейсы начнут прибывать в аэропорт Тобольска в ночь на 16 октября. Выполнять полеты на московском направлении будет авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). Минимальная стоимость билета Москва-Тобольск составит 999 руб. с учетом всех аэропортовых сборов. На первом этапе авиакомпания будет летать по маршруту дважды в неделю - по понедельникам и субботам, а с ноября добавится еще одна частота - по четвергам. С января 2022 года авиакомпания "Победа" планирует летать по маршруту четыре раза в неделю - по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Внуково.

До конца октября также начнутся полеты в Санкт-Петербург ("Аэрофлот"), Екатеринбург (авиакомпания Red Wings), Новосибирск (авиакомпания S7). Рейсы в Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю, в Санкт-Петербург - до четырех раз в неделю.

Региональные направления одобрены в рамках федеральной программы субсидирования авиаперевозок для обеспечения доступности внутрироссийских перелетов. Это позволит снизить цены на билеты и сделать полеты привлекательными как для местных жителей, так и для туристов. В следующем году планируется направить на эти цели порядка 150 млн руб. из областного бюджета.

Инфраструктура аэропорта будет передана в доверительное управление оператору "Аэропорты регионов". В управлении компании уже находятся аэропорты Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Саратова, Нового Уренгоя и Петропавловска-Камчатского. Соответствующий договор заключен сторонами на пять лет.