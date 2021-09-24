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Песков: Россия не может вмешиваться в дело топ-менеджера "Новатэка" Джитвэя в США

​​​​​​МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Россия не может вмешиваться в дело о неуплате налогов, заведенное в США против зампредседателя правления "Новатэка" Марка Джитвэя, но готова оказывать ему дипломатическое содействие как гражданину РФ. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Поскольку этот человек также является гражданином РФ, если я правильно понимаю, у него двойное гражданство, то, конечно, мы интересуемся его судьбой, обстоятельствами дела. Конечно, со стороны наших дипломатических представительств мы будем готовы оказать все необходимое содействие", - сказал представитель Кремля.

В то же время, добавил он, Джитвэй является и гражданином США, "несет в плане налогов определенные обязательства". "В данном случае мы не имеем никакой возможности вмешиваться в эти процессы", - указал Песков.

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СШАРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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