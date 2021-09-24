Томские власти начали переговоры с "Аэрофлотом" о возвращении перевозчика в регион

ТОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Администрация Томской области начала переговоры с "Аэрофлотом" и "Уральскими авиалиниями", которые прекратили рейсы из томского аэропорта из-за падения пассажиропотока. Речь идет о возвращении в регион, сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор Игорь Шатурный.

Ранее СМИ со ссылкой на сервисы-расписания сообщали, что "Уральские авиалинии" и "Аэрофлот" осенью прекращают регулярные рейсы из томского аэропорта и в него. Из федеральных перевозчиков, которые могут осуществлять среднемагистральные рейсы, например, до Москвы, остаются только S7 и лоукостер "Победа". Информацию в пятницу подтвердил Шатурный.

"Уральские авиалинии" с учетом пассажиропотока не заявились на зимнее расписание. Сейчас переговоры с ними ведем на летний сезон, от них возражений нет, надеюсь, на лето заявку подадут. По "Аэрофлоту" сейчас ведем процесс переговоров, доказываем, что у нас пассажиропоток после падения в 2020 году, в 2021 году однозначно возобновится. Я надеюсь, что все-таки авиакомпания "Аэрофлот" у нас останется и будет работать. Это же все бизнес - все смотрят на пассажиропоток", - сказал Шатурный.

Также он сообщил, что регион уже ведет переговоры с лоукостером авиакомпании S7 Citrus, чтобы он тоже начал перевозки из Томской области.

Как пояснил журналистам директор томского аэропорта Антон Перфильев, падение пассажиропотока связано с пандемией новой коронавирусной инфекции, а также с реконструкцией взлетно-посадочной полосы аэропорта: со 2 августа по 25 сентября из-за работ на ВПП в томском аэропорту межрегиональные авиарейсы осуществлялись только в воскресенье и утром в понедельник.

Аэропорт Томска является одним из наиболее интенсивно развивающихся региональных аэропортов федерального значения. Находится в собственности холдинга "Новапорт" (входит в группу компаний AEON Corporation). Пропускная способность аэропорта - 600 пассажиров в час: 400 человек на внутренних и 200 человек на международных авиалиниях. Пассажиропоток в 2019 году составил более 750 тыс. человек, что на 20% больше, чем годом ранее. В 2020 году пассажиропоток сократился вдвое из-за пандемии, однако власти региона рассчитывают увеличить его до 1,5 млн человек к 2025 году.