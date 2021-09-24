Акции ММК на Мосбирже снижаются более чем на 4%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций Магнитогорского металлургического комбината (ММК) в ходе торгов на Московской бирже снижалась более чем на 4% и в моменте достигала 73,53 рубля за бумагу (-4,37%), свидетельствуют данные торговой площадки на 11:30 мск.

К 12:28 мск акции компании ускорили падение и торговались на уровне 73,13 рубля за бумагу (-4,89%).

Снижение происходит на фоне новостей о продаже основным владельцем ММК Виктором Рашниковым 1,5% акций компании банку Goldman Sachs. Акции были проданы для дальнейшей перепродажи инвесторам. В случае полной перепродажи купленных Goldman Sachs акций free float компании составит 20,24%. После продажи части акций доля Рашникова в ММК составляет 79,76%.

Акций компании также снижаются на фоне приближающейся даты отсечки по дивидендам. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов компании, будет закрыт 27 сентября.