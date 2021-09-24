"Россети" завершили основную реконструкцию центра питания пригорода Барнаула

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" завершила основной этап реконструкции подстанции "Санниковская", которая обеспечивает электроэнергией восемь развивающихся населенных пунктов в пригороде Барнаула, 19 социально-значимых объектов и промышленные предприятия, говорится в сообщении компании.

В рамках основной модернизации на подстанции были заменены два старых трансформатора на более современные, в результате чего мощность подстанции возросла в 2,5 раза. Также был смонтирован оперативный пункт управления, на котором будут установлены панели управления, система релейной защиты и другое оборудование. На финальном этапе реконструкции, которая будет завершена в 2022 году, планируется установка 12 вакуумных выключателей, а также реконструкция распределительного устройства, монтаж дополнительной ячейки в комплектном распредустройстве (КРУ) и замена 17 действующих ячеек.

"Цель модернизации энергообъекта - покрыть растущие потребности потребителей в связи активным развитием пригорода краевого центра. Стоимость работ составит 300 млн рублей", - добавили в компании.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.