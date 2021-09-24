Омский НПЗ "Газпром нефти" увеличит производство зимнего дизельного топлива

ОМСК, 24 сентября. /ТАСС/. Омский НПЗ "Газпром нефти" завершил строительство установки гидроочистки и депарафинизации дизельного топлива, что позволит заводу нарастить выпуск зимнего дизельного топлива, сообщило предприятие. В настоящее время специалисты приступили к пуско-наладочным работам.

"Новое современное производство заменит сразу две установки предыдущего поколения и увеличит выпуск высокоэкологичного дизельного топлива с низкотемпературными свойствами. Инвестиции "Газпром нефти" в этот проект составили 17,5 млрд руб. Строительство включено в комплексный план федерального проекта "Чистый воздух" и реализуется в рамках программы развития Омского НПЗ", - говорится в сообщении.

В строительстве установки применялись российские технологии и оборудование крупнейших отечественных производителей. Ее ввод в эксплуатацию позволит производить зимнее дизельное топливо для использования в условиях Крайнего Севера, мощность установки - 2,5 млн тонн в год.

"На предприятии продолжается масштабная программа развития, в задачи которой входит повышение глубины нефтепереработки при планомерном улучшении экологических характеристик производства. Инвестиции "Газпром нефти" в проекты модернизации превышают 400 млрд руб.", - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.