Платформа Финуслуги Московской биржи запускает сервис потребительского кредитования

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Платформа Финуслуги Московской биржи в октябре 2021 года предоставит сервис потребительского кредитования, что позволит россиянам выбирать кредитные предложения разных банков по выгодным ставкам полностью онлайн без визита в офис банка. Об этом говорится на сайте торговой площадки.

"Сервис кредитования на Финуслугах уже запущен в пилотном режиме friends & family, то есть доступен сотрудникам биржи и банков - участников проекта. 22 сентября в рамках пилотного проекта были выданы первые потребительские кредиты. Сделки были зарегистрированы в Регистраторе финансовых транзакций (РФТ), созданном на базе Национального расчетного депозитария", - пояснили там.

В октябре кредитование на Финуслугах станет доступно всем желающим.

Получить предварительно одобренные предложения кредита от банков клиент сможет после регистрации на Финуслугах, привязав свой аккаунт с сайта Госуслуг и онлайн направив анкету. Чтобы получить финальное предложение, достаточно будет через личный кабинет Финуслуг предоставить банку копии необходимых документов. Затем необходимо встретиться с представителем Финуслуг для идентификации и онлайн подписать кредитный договор. Если ранее идентификация уже проводилась, то повторно ее проходить не нужно. Сумма кредита будет бесплатно перечислена на счет на Финуслугах или по указанным при оформлении реквизитам.

"В рамках пилотного проекта на Финуслугах были выданы дебютные кредиты - это первый в России кейс, когда ссуды были предоставлены через финансовый маркетплейс. Уже в октябре мы планируем открыть доступ к кредитованию для всех. С запуском кредитования на Финуслугах будут доступны все базовые финансовые продукты", - прокомментировал управляющий директор проекта Финуслуги Московской биржи Игорь Алутин.