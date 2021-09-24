Матвиенко предложила ввести мораторий на регистрацию ложных географических товарных знаков

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным введение моратория на регистрацию фейковых географических товарных знаков, чтобы защитить региональных производителей. Об этом она заявила в пятницу на заседании Совета по вопросам интеллектуальной собственности.

"Представим, что есть производитель, зарегистрировавший когда-то товарный знак, как модно говорить, лейбл, скажем, "Алтайский мед". При этом он никакого отношения к Алтаю не имеет, производит все в Подмосковье, а название использует только для дополнительного привлечения внимания. А есть настоящие пчеловоды на Алтае, которые по новому закону решили зарегистрировать географическое указание и защитить свою продукцию, защитить свой бренд. Так вот, сейчас у так называемого фейкового "Алтайского меда" есть возможность подать в суд на добросовестных производителей из региона, так как они используют уже закрепленный за ними лейбл", - пояснила Матвиенко.

"Это условный пример, но, к сожалению, к нам поступают обращения о подобных ситуациях, достаточно много исходящих из реальной жизни. И мы надеемся, что в контакте с правительством получится найти здесь компромиссное решение. Например, о моратории на регистрацию новых "географических" товарных знаков", - подчеркнула спикер Совфеда.

Президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на продвижение региональных брендов, который вводит в Гражданский кодекс (ГК) РФ новый самостоятельный объект интеллектуальных прав - "географическое указание".

Закон устанавливает, что "географическое указание как обозначение, идентифицирующее товар, характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением, может использоваться в отношении товара при условии, что на территории данного географического объекта осуществляется хотя бы одна из стадий производства этого товара, оказывающая существенное влияние на формирование его характеристик". В отличие от географического указания "использование наименования места происхождения товаров для индивидуализации допускается только в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями или людскими факторами, при условии осуществления всех стадий производства товара на территории этого географического объекта", говорится в документе.