Австралия, Индия, США и Япония объявят об общей инициативе по полупроводникам

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США, Япония) на предстоящей в пятницу встрече в Вашингтоне намерены объявить о совместной инициативе по укреплению цепей поставок полупроводниковых микросхем. Об этом сообщил на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

"Что касается полупроводников, то мы объявим об инициативе по цепям поставок", - сказал он. По словам ведущего брифинга, речь идет о "действительно детально проработанной совместной инициативе", в рамках которой должны быть "выявлены соответствующие уязвимости" и предприняты "критически важные шаги, чтобы укрепить безопасность цепей поставок" как самих полупроводников, так и их "ключевых компонентов".

Глобальный дефицит микросхем, который сказывается в ряде отраслей, связан с резко возросшим спросом в условиях пандемии на бытовую электронику, прежде всего телевизоры, телефоны и игровые приставки, а также с увеличением спроса на автомобили. Проблема усугубилась зимними штормами в штате Техас, где находятся некоторые предприятия по производству чипов, а также из-за пожара на заводе японской компании Renesas Electronics, на долю которой приходится 17% мирового рынка микросхем.

Другие инициативы

Представитель администрации сообщил также, что будет объявлено и о ряде других инициатив. "Мы также объявим об усилиях, направленных на развертывание сетей 5G и их диверсификацию", - сказал он. "Мы попытаемся предпринять шаги с целью укрепить устойчивость критически важной инфраструктуры к киберугрозам", - сообщил ведущий брифинга.

Кроме того, по его словам, будет объявлено о запуске программы студенческих обменов для обучения "в элитных университетах США по направлениям, связанным с наукой и технологиями".

Чиновник напомнил также, что в марте состоялся виртуальный саммит "четверки", по итогам которого стороны, в частности, объявили о намерении вложить инвестиции в производство вакцин от коронавируса в Индии и по итогам поставить 1 млрд доз в страны Юго-Восточной Азии к концу 2022 года. Как ожидается, стороны обсудят прогресс в этом направлении.

По словам ведущего брифинга, речь также пойдет о совместных инициативах по космосу, инфраструктуре, борьбе с изменением климата. "Мы будем делиться информацией по нелегальной рыбной ловле, по вопросам, касающимся оповещения об обстановке на море", - отметил также чиновник.

Во время брифинга его также попросили рассказать, планируют ли участники саммита обсуждать новое партнерство в сфере безопасности Австралии, Великобритании и США (AUKUS) и то, как этот формат соотносится с форматом "четверки". В ответ представитель администрации повторил высказанную ранее позицию о том, что это "две совершенно отдельные инициативы". "Они никак не связаны друг с другом", - подчеркнул он. По его словам, формат "четверки" предполагает взаимодействие по ряду "практических вопросов", таких как борьба с пандемией и изменением климата. "В нем нет военного измерения <...>, это неформальное объединение", - пояснил представитель администрации.

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке, а в этом году состоялся первый виртуальный саммит лидеров этих стран.