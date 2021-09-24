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Минтранс надеется, что покупать льготные авиабилеты через госуслуги получится с 2022 года

Ведомство, Минцифры и "Аэрофлот" организовали соответствующую работу

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минтранс рассчитывает, что граждане смогут покупать льготные авиабилеты через Госуслуги с 2022 года, заявил замдиректора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ Илья Белавинцев.

"Действительно, мы с Минцифрой и "Аэрофлотом" организовали соответствующую работу. Надеюсь, что уже с будущего года эта опция будет возможна", - сказал он, выступая на совещании по субсидированию авиаперевозок в Совете Федерации.

Традиционно открытие продаж льготных авиабилетов, которые можно приобрести только в кассах, вызывает ажиотаж у касс авиакомпаний. В апреле 2021 года Белавинцев говорил, что продажа субсидируемых авиабилетов через госуслуги может начаться в 2021 году. Также инициатива обсуждалась с Пенсионным фондом РФ.

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