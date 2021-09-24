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Минпромторг: электрометаллургические заводы надо освободить от акциза на жидкую сталь

В России с 2022 года будет введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ считает, что электрометаллургические производства необходимо освободить от уплаты акциза на жидкую сталь, говорится в комментарии министерства.

"При этом в связи с отсутствием собственной сырьевой базы (база производства - покупной лом черных металлов), а также низким уровнем рентабельности по сравнению с вертикально-интегрированными компаниями считаем необходимым предусмотреть механизм освобождения электрометаллургических производств от акциза на тонну выплавленной стали", - говорится в комментарии Минпромторга.

По итогам совещания премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг было объявлено, что в РФ с 2022 года будет введен акциз на жидкую сталь в размере 2,7%.

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