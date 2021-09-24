Рост производства аквакультуры в России в 2021 году ожидается на уровне 15%

ШАНХАЙ, 24 сентября. /ТАСС/. Производство аквакультуры в России было удвоено за последние 10 лет, в этом году ожидается его рост на уровне 15%. Об этом в режиме видеоконференции сообщил в пятницу заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на проходящей в Шанхае Всемирной конференции по аквакультуре.

"В нашей стране аквакультура совсем недавно только стала активно развиваться и встала на рельсы технологичного развития. За последние 10 лет в России объем производства аквакультуры удвоился. Даже в пандемию сектор показывает самую высокую динамику развития. И в этом году мы ожидаем, что продолжится рост на уровне 15%", - сказал он и добавил, что к 2030 году производство в этом секторе должно достичь как минимум 620 тыс. тонн.

В настоящее время, по его словам, основные объемы выращивания приходятся на традиционные виды аквакультуры - карповые виды рыб (около 45%), а лососевые виды рыб уже сейчас составляют более 35% выращивания и этот объем постоянно растет. Василий Соколов также отметил позитивную динамику в выращивании лосося, объемы которого за последние пять лет выросли почти в три раза. "В ближайшие два-три года, мы считаем, что Россия полностью уйдет от импорта лососевых видов рыб", - полагает чиновник.

На российском рынке, рассказал он, в настоящее время особое внимание уделяется к поддержке малых хозяйств. "Считаем их важнейшей составляющей сектора. Сейчас именно на них приходится основная занятость в аквакультуре в России. А это более 3 тыс. хозяйств малых и микроформ", - сообщил Василий Соколов и уточнил, что на долю предприятий, которые выращивают менее 10 тонн в год, приходится почти 55%. На долю от 11-100 тонн - 35% и менее 1% - это крупные предприятия, которые выращивают более 1 000 тонн.

Замглавы Росрыболовства подчеркнул также, что аквакультура - это наукоемкое направление, которое имеет большие резервы в качестве поставщика не только продуктов питания, но и высоколиквидного сырья для других отраслей.

Ранее Росрыболовство сообщало о 4,8-кратном увеличении в первом полугодии 2021 года производства семги по сравнению с показателями годичной давности. Лососеводство является одним из ключевых направлений стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года: к этому году, по прогнозу, объемы выращивания лососей достигнут 250 тыс. тонн.