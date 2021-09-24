Эксперты: программу туристического кешбэка для россиян нужно сделать бессрочной

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ростуризм завершил программу туристического кешбэка за покупку туров по России 9 сентября. Акция впервые была завершена досрочно и ей воспользовались более 1,6 млн россиян, они купили туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей. Тем не менее, для пролонгированного стимулирования внутреннего туризма программу стоит сделать бессрочной и усилить в менее популярных регионах, считают опрошенные ТАСС эксперты.

16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы до 31 августа. Программа была запущена для стимулирования внутренних путешествий, в ней участвовали все регионы России, поездка должна состояться в период 1 октября по 24 декабря. Позже объявили о продлении осеннего окна продаж, спрос на туры вырос более чем на 20%. Поэтому в итоге продажи завершились досрочно - вся выделенная на реализацию программы в текущем году сумма (6,7 млрд рублей) была выбрана полностью. По подсчетам ведомства, благодаря программе туристического кешбэка с учетом дополнительных трат туристов региональные экономики суммарно получат в 2021 году порядка 70 млрд рублей.

В Ростуризме отметили, что программа туристического кешбэка - беспрецедентная мера поддержки. Впервые удалось одновременно поддержать и туристов, и бизнес. Туристы смогли доступно путешествовать и им напрямую возвращалось 20% от стоимости поездки по России.

"Бизнес получил загрузку туристический инфраструктуры, поддержку спроса в низкий сезон, смог сохранить рабочие места. При этом программа способствует обелению рынка и повышению качества услуг, поскольку в ней могут участвовать только классифицированные отели. Благодаря кешбэку туристы обратили внимание на новые направления, а не только популярные курорты, - Калининград, Карелия, Татарстан, Байкал, Алтай, Сахалин, Курилы, Камчатка и др. <…> Осенью продажи всегда немного замедляются. Но здесь необходимо учитывать, что одной из основных целей программы туристического кешбэка является поддержка спроса и загрузка отелей в межсезонье. И программа с этой задачей успешно справляется, о чем свидетельствуют цифры, и говорит сам бизнес", - рассказали ТАСС в ведомстве.

По итогам осеннего окна продаж Ростуризм провел опрос предпринимателей: большинство просит продолжить программу и говорит о ее высокой эффективности и важности для загрузки отелей в низкий сезон. "Мы гибко подходим к программе и готовы донастраивать ее под запросы отрасли. Уже сейчас есть понимание, что в следующем году программа продолжит работать в период низкого спроса, то есть за исключением лета и праздничных дней, когда спрос и так высокий", - добавили в Ростуризме.

Перестановка приоритетов

Председатель правления межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов отметил, что как антикризисная мера поддержки программа "отработана правительством на пятерку", но, чтобы она работала эффективно на развитие внутреннего туризма, ее стоит распространить на менее популярные туристические направления и сделать бессрочной.

"Программа стимулировала спрос на и без того популярные направления - Сочи, Крым, Краснодарский край, на Москву кешбэк это практически не сработал. Тем не менее, я считаю, что это хорошая инициатива.1,6 млн участников - это немаленькая часть населения, которая воспользовалась этой программой и оставила деньги в регионе <…> В первую очередь стоит субсидировать и стимулировать наименее популярные направления - Владивосток, Иркутск, Алтай. Они сейчас только набирают популярность и привлечения аудитории и им как раз это было бы полезно. Также полезно было бы повышать сумму кешбека и делать программу бессрочной", - подчеркнул Сабиржанов.

Он также добавил, что российские туристы не сразу разобрались, как принять участие в программе. С этим связано что с начала продажи туров по ней не были массовыми.

Тем не менее, программа подразумевала антикризисную меру поддержки и как разовое стимулирование свою миссию выполнило - люди получили субсидии, отели получили клиентов.

В этом году основными направлениями программы стали курорты Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. Отчасти он помог предпринимателям, но, с другой стороны, кешбэк сыграл с ними и злую шутку из-за наплыва туристов, поделился вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников.

"Нехватка мест и закрытые границы спровоцировали ажиотажный спрос и вследствие этого подъем цен на ряд объектов размещения. Сейчас Ростуризм уже понимает, что нужно поддерживать именно межсезонье, а не период, когда турист и так сам по себе едет отдыхать. Определенно необходима донастройка в кешбэке, чтобы мотивировать интерес людей к другим локациям, и чтобы помощь шла потребителям с низкими доходами, чтобы дать им возможность посмотреть разные интересные и удивительные места своей страны", - отметил Кожевников.

Кроме того, он подчеркнул, что нужно сконцентрировать программы развития внутреннего туризма на определенных территориях и направить на них комплексные меры (строительство дополнительных номеров, субсидирование туроператоров, гранты предпринимателям и т.д), также настроить соответствующим образом налоговое и инвестиционное законодательство для формирования более качественного и доступного турпродукта и увеличения покупательской способности населения.

Лекарство от низкого сезона

Программа туристического кешбэка помогает подогреть интерес туристов к путешествиям в периоды низкого сезона. Самая большая активность бронирований была зафиксирована во второй и третий этапы, но и четвертый по своим показателям был достаточно успешным для осенних месяцев, считает CEO сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Феликс Шпильман.

"По итогам четвертого этапа можно сказать, что результаты оказались неплохими - туристы забронировали отели на Ostrovok.ru в 125 городах и населенных пунктах, а топ-10 направлений выглядит так: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Красная Поляна, Казань, Ялта, Нижний Новгород, Кисловодск и Севастополь. В среднем туристы бронировали отели на 4 ночи, а средняя стоимость бронирования составила 21 700 рублей (в третьем этапе средний чек был 16 700 рублей за три ночи)", - сказал исполнительный директор сервиса.

Он также отметил, что программа туристического кешбэка пока еще обкатывается: тестируются разные подходы, меняются условия этапов - все это делается для того, чтобы сделать ее максимально эффективной для всех участников.

Программа туристического кешбэка оказывает позитивный эффект и для путешественников, и для туристического бизнеса. Во втором и третьем этапе акции количество оплаченных бронирований отелей на "Яндекс.Путешествия" дополнительно увеличивалось в два раза, сообщили в пресс-службе сервиса.

"Во время четвертого этапа было значительно меньше заказов, по сравнению с предыдущими этапами. Скорее всего, это связано с обновленной механикой. В двух предыдущих этапах даты покупки и даты поездки практически совпадали. На старте же четвертого этапа глубина бронирования была от 2,5 месяцев, следовательно, людям надо было долго ждать поездки. К тому же, предлагалось бронировать туры и отели в несезон <…> Если не произойдет кардинальных изменений или не сыграют какие-то форс-мажоры, то в дальнейшем программа будет прежде всего ориентирована на поддержку путешествия в низкий сезон", - рассказали в пресс-службе.

Расширение сезона

Программа однозначно расширила сезон и увеличила загрузку отелей в течение всего года, но для полного восстановления отрасли ее нужно проводить в течение нескольких лет, рассказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма и владелица мини-отеля в Севастополе Наталия Стамбульникова.

"Программа дала практически 100% загрузку в отелях на июнь месяц, хотя как показывает практика, первые недели июня в курортных отелях загрузка до 60%. Также дала возможность предприятиям получить 100 % предоплату на май и июнь, что позволило собственникам сделать реновации в своих объектах до сезона. Такие программы нужно продолжать еще года 2-3, чтобы можно было говорить о полном восстановлении. Четвертый этап для отелей прошел почти незаметно, это, вероятно, связано с тем, что у туристов расширился выбор в отдыхе в связи с открытием зарубежных направлений", - сказала глава АСМОК.

Интерес к покупке туров по кешбэк-акции не снижался в течение всего года, поэтому имеет смысл делать ее всесезонной, подчеркнула директор по стратегическому развитию курорта "Красная Поляна" Ольга Филипенкова.

"По нашему курорту у кешбэк-акции Ростуризма были отличные показатели, за исключением августа текущего года, когда в Краснодарском крае были введены ограничения, связанные с требованием вакцинации. Уже в первые недели после старта акции наблюдался значительный рост бронирований, который не снижался на протяжении года. По сравнению с прошлым годом в 2021 году прирост составил более 200%. Учитывая увеличивающийся от одного этапа к другому спрос, считаем, что стоит сделать программу круглогодичной", - добавила она.