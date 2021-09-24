Бизнес призвал будущий кабмин Германии запустить процесс разрядки в отношениях с Россией

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Будущее правительство Германии должно запустить новый процесс разрядки в отношениях с Россией, без нее невозможно решение европейских и международных проблем. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении председателя Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливера Хермеса.

"Продолжающиеся политические конфликты с Россией и Белоруссией, а также внутриевропейские разногласия с Польшей и Венгрией вселяют неуверенность в бизнес-сообщество. Новое правительство должно здесь активнее выступать как арбитр разрешения конфликтов", - считают в организации.

"Необходим новый запуск процесса разрядки в отношениях с Россией. Без нее невозможно решение многих европейских и международных проблем, будь то защита окружающей среды, экономические вопросы или вопросы безопасности", - констатировал Хермес.

"Во многих странах региона Китай расширил свое влияние за счет четкой экономической стратегии. Германский бизнес ожидает более активных усилий Германии и ЕС в деле улучшения связей с Восточной Европой и Центральной Азией, а также интеграции в ЕС стран Западных Балкан", - отметил Хермес. "Срочно необходимы технические переговоры с ЕАЭС о единых нормах и стандартах. Важно укрепить способности ЕС по установлению международных стандартов в свете растущего влияния Китая", - считает он.

В Комитете считают, что во время предвыборной гонки мало внимания уделялось торговым вопросам, в частности, теме экспорта германских товаров. "Это должно радикально измениться во время предстоящих коалиционных переговоров", - подчеркнул Хермес. "Восточный комитет германской экономики ожидает, прежде всего, новых инициатив по усилению экономической интеграции наших восточноевропейских партнеров внутри и за пределами ЕС. Доля растущих рынков Восточной Европы уже составляет 20% от общего объема внешней торговли Германии, больше, чем Китая и США вместе", - указал он.

Хермес считает, что позитивная повестка в отношениях с Россией и другими странами может включать в себя сотрудничество по таким темам, как цифровизация, защита климата, здравоохранение.

О OAOEV

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).