ЦБ Китая усилит меры по борьбе с нарушениями, связанными с криптовалютой

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) усилит меры по борьбе с незаконным использованием криптовалюты и создаст многоуровневую систему государственного контроля для предотвращения рисков, которые возникают в данной сфере. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу финансовым регулятором.

"Необходимо создать комплексную многоуровневую систему по предотвращению и устранению рисков, - подчеркивается в нем. - Мы будем решительно бороться с преступлениями, связанными с криптовалютой и противозаконными операциями с ней".

Как уточняется в документе, компетентные ведомства КНР будут содействовать ужесточению мер национальных финансовых институтов по осуществлению надзора над сделками, пресекать возможность совершения операций с криптовалютой в обход китайского законодательства. В нем отмечается, что государственные учреждения и власти всех регионов Китая при поддержке СМИ должны активизировать пропагандистскую деятельность, направленную на борьбу с нелегальными цифровыми деньгами.

"Участие в сделках с криптовалютой связано с правовыми рисками. Любое юридическое или физическое лицо, инвестирующее в криптовалюту и соответствующие дериваты, действует против общественного порядка, - говорится в заявлении. - Компетентные органы в соответствии с законом будут расследовать случаи, связанные с нарушением финансового порядка и нанесением урона финансовой безопасности".