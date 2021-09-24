Очереди за новым IPhone в центре Москвы уменьшились к 11:00

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Очереди к магазинам из желающих первыми приобрести новый IPhone, места в которых занимали примерно с часа ночи, уменьшилась к 11:00, передает корреспондент ТАСС. Так, в магазине re:Store на Тверской улице в первой половине дня приобрести смартфоны смогли по меньшей мере 50 желающих, сообщила ТАСС пресс-секретарь re:Store Людмила Семушина.

"Старт продаж сегодня по всей стране с 8 утра, в Москве у нас был только один магазин открыт с 8 утра - Тверская, 27. Все остальные магазины - более 30 магазинов - были открыты так, как они работают обычно, по расписанию. С утра здесь традиционно были люди <...>, мы запускали по 10 человек, поэтому мы можем примерно сопоставить, сколько их было. До 10 часов 50 человек прошло, к 11 все как обычно "рассосалось". При этом в этом магазине уже Pro Max нет. Самый популярный цвет - новый, небесно-голубой", - сказала она.

Самым продаваемым в первый день оказался телефон iPhone 13 Pro на 256 гигабайт и iPhone 13 Pro Max с таким же объемом памяти, также популярен iPhone Pro Max на 512 гигабайт, сказала Семушина. По ее словам, первые покупатели пришли к дверям магазина на Тверской в час ночи. "Девушка занимала место для брата из Карачаево-Черкессии - он взял три телефона, сказал, что себе, маме и жене. Она пришла в час ночи", - сказала пресс-секретарь.

Спрос на самовывоз

Представитель магазина отметила, что по сравнению с прошлым годом, когда многие заказывали доставку смартфонов на дом, в этом году вырос спрос на самовывоз телефонов из офисов re:Store. При этом количество людей, которые стоят в очередях, почти не изменилось в сравнении с допандемийным 2019 годом. "У нас самовывоз 5% в этом году, а в прошлом году было наоборот - люди боялись приходить в магазины, поэтому большая часть была именно на доставку", - сказала пресс-секретарь магазина.

Среди посетителей магазина - не только москвичи, но и жители из других городов. Житель Уфы Роман пришел в re:Store к 11, чтобы купить себе новый IPhone взамен старой, шестой, модели. "В Москве оказался и решил купить. <...> У нас очень плохо с поставками, а тут как раз появилась возможность поменять свою старую "шестерку", - сказал Роман.

Другой клиент магазина - Алена - пришла с утра, чтобы одной из первых обменять свой iPhone 12 на тринадцатую модель. "Гуляла, увидела магазин и решила купить. Заранее не планировала и не выбирала день. Можно сказать, что спонтанно", - пояснила девушка.

В других столичных офисах re:Store был меньший ажиотаж. Так, в магазин на Белорусской, который открылся в 10 часов, в первые часы, по подсчетам корреспондента ТАСС, пришло не более 20 покупателей.

Продажа новых смартфонов компании Apple - iPhone 13 - началась в России в пятницу. Как сообщили ТАСС представители большинства крупных ретейлеров и сотовых операторов, спрос на новые модели в течение первого дня предзаказа, стартовавшего 22 сентября, оказался выше, чем годом ранее у предыдущего поколения телефонов.