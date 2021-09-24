Минцифры РФ: взаимодействие сторон при КНД с 2023 года должно осуществляться безбумажно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Взаимодействие сторон при контрольно-надзорной деятельности (КНД) с 2023 года должно проходить в безбумажном формате, сообщил в пятницу на форуме "Проф-IT" в Нижнем Новгороде заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

"По цифровизации КНД, это безбумажное взаимодействие полностью с 2023 года, то есть контрольно-надзорные органы и проверяемые - с ними должно быть налажено безбумажное взаимодействие по документарным проверкам, по предоставлению сведений", - сказал Качанов.

В Нижнем Новгороде 23-24 сентября впервые проходит Всероссийский форум региональной информатизации "Проф-IT". Форум является центральной площадкой обсуждения вопросов развития регионов, в котором участвуют руководители региональных органов власти, представители федеральных органов власти и экспертного сообщества.