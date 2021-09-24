Туроператоры не ожидают открытия Италии для российских туристов в 2021 году

ТОБОЛЬСК, 24 сентября. /ТАСС/. Ассоциация туроператоров России (АТОР) не ожидает открытия Италии для российских туристов в 2021 году, сообщила журналистам исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Вряд ли в этом году", - сказала она, отвечая на вопрос о возможности открытия Италии для туристов из России.

Россия возобновила авиасообщение с Италией, приостановленное в связи с пандемией коронавируса, в конце июня, однако въезд в страну по туристическим визам пока невозможен. Италию могут посетить отдельные группы россиян при условии соблюдения карантина. Приехать в страну можно с целью работы, учебы, лечения и ухода за родственниками, сообщал в июне министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

АТОР также не ожидает существенного туристического потока из России в индийский штат Гоа после его открытия.

"Я не уверена, что это будут какие-то масштабные полетные программы, особенно с учетом того, что есть ограничение - не больше двух раз в неделю, причем на взаимной основе. И вряд ли это будет очень большой туристический поток, как минимум, до какого-то существенного спада ковидной волны", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что есть две группы туристов - те, кто очень ждал открытия Гоа, и те, кто опасается индийского штамма коронавируса. Поэтому даже те туристы, которые очень ждали открытия Индии, скорее всего, пока воздержатся от поездок туда.