Около 10 млн рублей в виде кешбэка получили жители Подмосковья за онлайн-оплату ЖКУ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Порядка 10 млн рублей "коммунального кешбэка" получили жители Московской области за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг через онлайн-сервисы МособлЕИРЦ с помощью карты "Мир". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

"Коммунальный кешбэк в сумме уже вырос вдвое по сравнению с прошлым месяцем и достиг 10 млн рублей, его смогли получить более 93 тыс. подмосковных жителей", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Он рассказал, что программа по возвращению кешбэка в размере 1% от суммы коммунального платежа была запущена в июле. Для получения кешбэка необходимо своевременно и в полном объеме оплатить коммунальные услуги картой "Мир" в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении "МособлЕИРЦ".