Белоусов: НИОКР должны получать госфинансирование при наличии патента по итогам работы

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/ Государственное финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) должно осуществляться только при наличии патента по результатам исследования. Соответствующую инициативу выдвинул первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании совета по вопросам интеллектуальной собственности при председателе Совета Федерации.

"Нам нужно нормативно урегулировать момент: любой НИОКР, кроме фундаментальных, должен завершаться патентом. <...> Нет патента - нет денег. Платить надо за патент, а не за саму работу", - сказал Белоусов.

Он отметил, что, по данным за 2020 год, Россия заняла восьмое место в мире по количеству поданных в стране заявок на изобретения. При этом отставание от мировых лидеров по патентной активности по-прежнему остается существенным, добавил первый вице-премьер. "Страны с крупнейшими экономиками, такие как Китай, США, Япония, [Республика] Корея, страны Евросоюза, обеспечили почти 85% патентных заявок в мире. Эти же страны лидируют по количеству патентных заявок по отношению к их ВВП", - отметил Белоусов.

В свою очередь, заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов сообщил в рамках заседания, что совместный анализ МЭР РФ и НИУ ВШЭ патентной публикационной активности в 13 высокотехнологичных отраслях выявило отставание РФ от лидеров по соотношению заявок на изобретения к научным статьям. "К примеру, в целом по всем технологичным направлениям в Китае на одну публикацию приходятся две патентные заявки, в России - две десятых [заявки на статью]", - сказал Федулов.

Замминистра пояснил, что основным показателем эффективности научной и научно-технической деятельности в РФ является объем публикаций. При этом патентоспособность информации, раскрытой в научной статье, сохраняется в течение полугода, после чего она становится общедоступной и не может быть запатентована. "Показатели эффективности исследования разработок обеспечивают повышение уровня техники в целом в мире, так как уже прошло шесть месяцев, но не создание конкурентных преимуществ у российского бизнеса", - сказал Федулов. Он подчеркнул, что МЭР планирует совместно с другими ведомствами развивать подходы к оценке результативности НИОКР, за исключением фундаментальных, в частности, включение в число индикаторов их эффективности заявок и патентов.