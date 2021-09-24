КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. "Сибур" и "Таиф" заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка будет закрыта в течение нескольких дней, а объединенная компания досрочно консолидирует 100% акций "Таифа", говорится в совместном заявлении компаний.

"Сибур" и "Таиф" заключили соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании, в результате которого на базе ПАО "Сибур холдинг" создается крупнейшая нефтегазохимическая компания России и одна из крупнейших в мире. В рамках закрытия сделки акционеры "Таиф" получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50% плюс 1 акцию АО "Таиф", - отмечается в заявлении.

Кроме того, в целях ускорения интеграции и повышения эффективности операционной и инвестиционной деятельности объединенной компании стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров "Таифа" пакет акций компании. Обязательства "Сибура" по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. На днях компания зарегистрировала 11 выпусков на общую сумму 3,024 млрд долларов.

Завершение процедур, связанных с закрытием сделки, займет несколько дней, после чего объединенное предприятие консолидирует 100% "Таифа".

Доли акционеров в новой объединенной компании распределятся следующим образом: крупнейшим акционером "Сибура" по-прежнему останется Леонид Михельсон (30,6%), за ним следуют акционеры "Таиф" (15%), бизнесмен Геннадий Тимченко (14,5%), бывший и действующий менеджмент (12,3%), "Согаз" (10,6%), Sinopec и Фонд шелкового пути - по 8,5%.

Вклад "Таифа" обеспечивается его основными активами в Татарстане: 83% в "Нижнекамскнефтехиме", 64% в "Казаньоргсинтезе" и 100% в ТГК-16.

"Сибур" и "Таиф" ранее подписали соглашение об объединении нефтегазохимических бизнесов. Для этого на базе "Сибур холдинга" будет создана компания, в которой действующие акционеры "Таиф" получат 15% взамен на передачу контрольного пакета акций группы. При этом объединенная компания войдет в топ-5 мировых лидеров по производству полиолефинов и каучуков.