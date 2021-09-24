Менеджмент "Таифа" продолжит работу в компании после сделки с "Сибуром"

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Действующая команда управленцев "Таифа" продолжит работу в компании после завершения сделки по объединению с "Сибуром". Об этом сообщил журналистам глава "Сибура" Дмитрий Конов.

"Есть действующий контракт, есть действующая управляющая команда, она продолжает работать", - сказал он.

Ранее "Сибур" и "Таиф" заключили соглашение об окончательных условиях объединения своих нефтехимических и энергетических предприятий. Сделка будет закрыта в течение нескольких дней, а объединенная компания досрочно консолидирует 100% акций "Таифа".

Компании договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров "Таифа" пакет акций компании. Обязательства "Сибура" по денежному возмещению во второй части сделки будут обеспечены выпуском нескольких серий биржевых облигаций. На днях компания зарегистрировала 11 выпусков на общую сумму $3,024 млрд.