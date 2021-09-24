Посол России: в Великобритании стали осознавать необходимость "Северного потока - 2"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Многие британские политики стали осознавать необходимость "Северного потока - 2" для Европы. Об этом заявил в пятницу посол РФ в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24".

"Лондон не занимал никакой официальной позиции в отношении "Северного потока - 2". Это не Варшава и не Германия. Но негативной позиции в отношении "Северного потока - 2" нет, - сказал он. - Один из госминистров действительно сказал, что это хорошее дело для Европы, газ очень нужен".

Как отметил посол, многие британские и европейские политики сегодня стали лучше осознавать необходимость газа.

"Сейчас стали лучше осознавать необходимость газа буквально в эти последние дни. Поскольку идет тренд сделать всю энергетику зеленой, эта тенденция очень сильно сказалась на добывающих компаниях. Феномен состоит в том, что добывающие компании уже несколько лет считают для себя стыдным инвестировать в добычу энергоресурсов - уголь, газ, нефть. Сейчас началось осознание, что это было ошибкой. Надо на самом деле работать над газопроводами, над тем, чтобы увеличивать поставки, тем более газа, потому что газ - это переходный элемент от угольной экономики к зеленой", - добавил он.

Кроме того, Келин опроверг информацию о том, что многие британские политики обвиняют Россию в росте цен на газ. "Это те политики, которые всерьез не разбираются в ситуации. Если читать серьезные комментарии, то там признается, что Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам газа в Европу, трубопроводным, и разбираются причины подорожания".