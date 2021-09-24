Центробанк Китая запретил финансовым институтам сделки с криптовалютой

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (НБК, Центробанк) ввел запрет на сделки с криптовалютой финансовыми институтами, осуществляющими деятельность на территории КНР. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в пятницу государственным регулятором.

"НБК и компетентные госорганы подготовили ряд стратегических мер, в соответствии с которыми криптовалюта не считается законным средством платежа, - уточняется в нем. - Мы запрещаем финансовым институтам оформлять сделки с криптовалютой и принимать в них участие".

Согласно документу, китайские власти будут "решительно бороться с соответствующими противозаконными действиями". "Мы обеспечим финансовую безопасность населения и предпримем все возможные усилия для сохранения финансово-экономического и общественного порядка", - говорится в комментарии.

Ранее центральный банк Китая распространил заявление, сообщив об усилении мер по борьбе с незаконным использованием криптовалюты и созданием многоуровневой системы государственного контроля для предотвращения рисков, которые возникают в этой сфере.

В то же время в комментарии не уточняется, касается ли запрет цифрового юаня, который тоже можно рассматривать в качестве криптовалюты.