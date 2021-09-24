Карелия получит 1,4 млрд рублей до 2023 года на развитие дорожной сети

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 сентября. /ТАСС/. Республика Карелия получит из федерального бюджета 775,2 млн рублей в 2022 году и 588,1 млн рублей в 2023 году на строительство и реконструкцию трех дорожных объектов - мост на федеральной трассе "Кола" в районе Сегежи, участок дороги Петрозаводск - Суоярви, а также мост на остров Риеккалансаари в Сортавале. Об этом ТАСС сообщили в Минфине республики.

Ранее Кабмин России одобрил проект бюджета на 2022 и плановые 2023 и 2024 годы.

"Средства будут направлены на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2023 года". В рамках указанной программы предполагается строительство и реконструкция следующих объектов: реконструкция мостового перехода на 9+950 км автомобильной дороги "Кола", 748 км - Сегежа, город Сегежа, реконструкция участка автомобильной дороги Петрозаводск-Суоярви, 25 км - 33 км, город Петрозаводск, строительство мостового перехода на улице Промышленная в городе Сортавала через пролив Ворссунсалми на остров Риеккалансаари взамен существующего наплавного моста, город Сортавала", - ответили в Минфине республики.

Ранее в правительстве региона отмечали, что строительство моста через пролив Ворссунсалми потребует привлечения дополнительных средств из-за выросших на рынке цен на металл. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, с начала года стоимость материала выросла на 70%, и строительство железного моста в Сортавале перестало влезать в рамки уже сформированной сметы. Сейчас власти решают вопрос с источником дополнительного финансирования. Среди возможных вариантов назывались привлечение инфраструктурного кредитования, а также помощь инвесторов, которые планируют реализовывать свои проекты на Риеккалансаари. Прогнозируется, что работы по возведению моста начнутся в 2022 году.

В июне 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия". В нее в том числе вошли строительство нового хирургического корпуса Больницы скорой медицинской помощи и гистологической лаборатории в Петрозаводске, строительство моста через пролив Ворссунсалми в Сортавале, реконструкция автомобильной дороги Петрозаводск - Суоярви и модернизация мостового перехода на трассе "Кола". Объем финансирования объектов составил 6,4 млрд рублей.