Продажи электрокара калининградского выпуска ценой до 1,5 млн рублей стартуют в 2024 году

КАЛИНИНГРАД, 24 сентября. /ТАСС/. Калининградский "Автотор" планирует в 2023 году начать выпуск первой партии электромобилей своей разработки, в 2024 году стартуют его продажи, следует из презентации, представленной основателем компании Владимиром Щербаковым главе Минпромторга Денису Мантурову. Как говорится в материалах, розничная цена машины составит до 1,5 млн рублей.

"Вот эту (модель) у нас обязательство в 2023 году выставить опытную партию, вот эту - в 2024 году", - сказал Щербаков, представляя две модели авто.

В материалах говорится, что выпуск первой партии в 200 электромобилей запланировали на конец 2023 года, в 2024 году планируется выпустить 1 тыс. машин в рамках СПИК.