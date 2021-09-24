Частные инвестиции в развитие турзоны на Байкале оцениваются предварительно в 87 млрд руб.

ИРКУТСК, 24 сентября. /ТАСС/. Объем частных инвестиций, которые планируется привлечь в создание туристической инфраструктуры, а также инфраструктуры сферы услуг в турзоне "Ворота Байкала" в Иркутской области, предварительно оценивается в сумму более 87 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

"В целях привлечения инвесторов решается вопрос строительства инфраструктуры в рамках особой экономической зоны "Ворота Байкала". Мы видим интерес со стороны инвесторов, которые рассматривают возможность вложения средств в создание туристической инфраструктуры и сопутствующей сферы услуг. По предварительной оценке, реализация проектов позволит привлечь частные инвестиции на уровне более 87 млрд рублей", - цитирует Кобзева пресс-служба.

Особая экономическая зона (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" создана в 2007 году, однако из восьми резидентов туристическую деятельность фактически осуществляет пока только один. В апреле Генпрокуратура РФ предостерегла руководство турзоны от нарушения закона в связи с низкой эффективностью работы ОЭЗ.

Якорным резидентом является горнолыжный курорт "Гора Соболиная", который с 2011 года ввел в эксплуатацию пять объектов. Он также проектирует две канатные дороги, планирует строительство сервисного центра, четырехзвездочного отеля, спа-комплекса. Еще два резидента строят турбазу и гостиницу с банным комплексом. Трое завершают проектирование объектов и планируют приступить к строительству в 2021 году. Ранее в Министерстве экономического развития Иркутской области ТАСС сообщали, что к 2025 году в ОЭЗ планируется создать развитую инфраструктуру для зимнего и всесезонного туризма.

Турзона "Ворота Байкала" расположена в Слюдянском районе Иркутской области на площади 763 га. В 2016 году Минэкономразвития РФ передало полномочия по ее управлению на уровень региона. Для резидентов ОЭЗ установлены налоговые льготы. Развитие турзоны имеет большое значение для экономики Слюдянского района, так как в 2013 году в моногороде Байкальске закрылось градообразующее предприятие - Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, и остро встал вопрос о рабочих местах.