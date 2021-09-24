Акции "Мечела" на Мосбирже снизились более чем на 6%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций горно-металлургической компании "Мечел" в ходе торгов на Московской бирже снижалась более чем на 6% и в моменте достигала 137,11 рубля за бумагу (-6,1%), свидетельствуют данные торговой площадки на 14:09 мск.

К 14:55 мск акции компании замедлили падение и торговались на уровне 138,31 рубля за бумагу (-5,27%).

23 сентября власти РФ и бизнес договорились о новых налоговых условиях для сектора майнинга. Налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ) вырастут, но введение ретроспективного подхода в исчислении налога на прибыль было решено отложить.