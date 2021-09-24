Минвостокразвития просит увеличить субсидии на операционную деятельность "Авроры"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минвостокразвития намерено добиваться увеличения субсидий на операционную деятельность единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" на 2023 и 2024 годы, заявил глава министерства Алексей Чекунков на совещании "О финансировании программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году" в Совете Федерации.

"Принята программа финансирования операционной деятельности единой дальневосточной авиакомпании. С учетом планов по раскатке новых маршрутов, увеличения количества рейсов по существующим маршрутам и увеличения количества перевозимых пассажиров, в том числе по социальным маршрутам, на 2022 год федеральным бюджетом предусмотрена сумма 5,9 млрд рублей и не менее 36 социально значимых маршрутов, по которым будет перевезено порядка 400 тыс. пассажиров. <…> В проекте федерального бюджета не заложено увеличение данного объема на 2023 и 2024 годы. <…> Мы будем добиваться увеличения этого объема", - сказал Чекунков.

Планируется, что в 2022 году пассажиропоток составит 400 тыс. человек по 36 социально значимым маршрутам.

"Предусматривается рост пассажиропотока и рост количества социальных маршрутов - 600 тыс. пассажиров на 46 маршрутах в 2023 году и 720 тыс. пассажиров на 51 маршруте в 2024 году. <…> Данные расчеты были приняты и Министерством финансов, и Министерством транспорта, и доложены президенту РФ", - сказал министр.

В сентябре на совещании по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое проводилось на полях Восточного экономического форума, президент Владимир Путин дал поручение создать систему, позволяющую каждый год автоматически выделять субсидии на льготные перевозки с Дальнего Востока.