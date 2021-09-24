Минэкономразвития прорабатывает параметры социальной защиты самозанятых

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) совместно с Минтрудом, Фондом социального страхования и Всероссийским союзом страховщиков прорабатывает параметры проекта добровольного социального страхования для самозанятых предпринимателей. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

"Сейчас мы прорабатываем со Всероссийским союзом страховщиков возможности системы добровольного страхования по обеспечению самозанятых граждан, а также с Минтрудом России и Фондом социального страхования возможные затраты, в случае предоставления самозанятым гражданам возможности добровольного вступления в правоотношения по обязательному социальному страхованию, по аналогии с такими категориями граждан как: адвокаты, члены КФХ, нотариусы и т.д.", - сообщила Илюшникова.

Замминистра подчеркнула, что число самозанятых в РФ продолжает расти, достигнув на текущий момент 3 млн человек.

"Мы считаем, что вопрос социальных гарантий для такого количества занятых граждан требует всестороннего обсуждения", - добавила Илюшникова.

Ранее замглавы МЭР сообщала, что министерство предложило рассмотреть единые межведомственные подходы к проекту добровольного социального страхования самозанятых. Также она отметила, что к данному обсуждению должны быть привлечены и сами самозанятые, а также страховые организации, органы власти и Общероссийский народный фронт.

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" включает в себя отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых.