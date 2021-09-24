Автовладельцам напомнили о необходимости пройти техосмотр до 1 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Автовладельцы, получившие полугодовую отсрочку прохождения технического осмотра (ТО), должны будут вновь его проходить начиная с 1 октября в зависимости от срока окончания их диагностических карт, сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Ранее отсрочка в прохождении ТО была предоставлена автовладельцам, чьи диагностические карты (заключение о техническом состоянии автомобиля, выдается после прохождения техосмотра) заканчивались в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.

При этом обязанность прохождения не распространяется на владельцев легковых автомобилей младше четырех лет.

Кроме того, автовладельцы, у которых диагностические карты заканчиваются с 1 февраля и позже, получили отсрочку прохождения техосмотра на полгода (но не ранее чем с 1 октября).

Также в союзе автостраховщиков пояснили, что, несмотря на то, что за автовладельцами сохраняется обязанность проходить ТО, с 22 августа 2021 года страховые компании для заключения договора ОСАГО не будут у требовать подтверждения о прохождении ТО (то есть диагностическую карту).

Однако, если произойдет страховой случай (ДТП) по вине автовладельца-физлица, не прошедшего ТО, и причиной аварии будет неисправность его транспортного средства, то к такому автовладельцу страховая компания может предъявить регрессное требование, обязав его, таким образом, компенсировать возмещенный страховщиком потерпевшему ущерб.

Автовладельцы, у которых действие диагностической карты закончилось с 1 февраля по 30 сентября, действие карты продлевается на шесть месяцев, после этого срока они обязаны проходить технический осмотр. При этом договор ОСАГО с 22 августа они также смогут заключать без подтверждения о прохождении ТО.

15 июня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, исключающий из закона о безопасности дорожного движения необходимость для российских автовладельцев предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.