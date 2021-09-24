Объявили программу конференции Distant & Digital, которая пройдет в Москве в октябре

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Программа международной конференции Distant & Digital, которая пройдет 28 и 29 октября в Москве, будет состоять из четырех тематических блоков, где в общей сложности выступят более 200 экспертов в сфере интеллектуальных прав и цифровизации юридической деятельности. Об этом рассказали в пятницу в пресс-службе оргкомитета конференции.

"Деловая программа конференции поделена на четыре тематических трека - "Создавай", "Управляй", "Защищай" и LegalTech. Участникам предлагается более 50 тематических сессий и мастер-классов, в ходе которых лидеры отрасли поделятся знаниями и опытом в области трансформации юридической отрасли, IP-рынка, защиты нематериальных активов", - сказано в сообщении.

Среди ключевых спикеров конференции - член совета Азиатско-Тихоокеанской Ассоциации инноваций и технологий в юридической сфере (ALITA) Пол Нио (Paul Neo), сооснователь KJ ADR Каролина Яцкович (Karolina Jackowicz), директор по юридической поддержке группы компаний "Сибур" Алексей Никифоров, вице-президент по правовым вопросам компании "Ростелеком" Александр Смирнов, председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш и другие.

Директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин, слова которого приводятся в сообщении, отметил что участникам конференции предстоит узнать о новых принципах ведения бизнеса, которые появились в ответ на пандемию, чтобы затем превратить их в высокие профессиональные стандарты. "Для участников конференции наши партнеры подготовили практические рекомендации о том, как изменить бизнес-модель своей компании, чтобы быть конкурентным в новых условиях, увеличивать ценность своих услуг и в конечном итоге перевести юридическую отрасль из разряда консервативных в высокотехнологичную", - рассказал Пронин.

О программе

Как пояснили в пресс-службе, среди основных тем трека "Создавай" - будущее баз данных, правовые проблемы стрит-арта, акционизма и паблик-арта, а также принадлежность прав на объекты, созданные искусственным интеллектом. В фокусе внимания трека "Управляй" - практика оформления прав на программное обеспечение, эффективные модели продвижения брендов и изменение подходов к единству промышленного образца. В треке "Защищай" участники обсудят судебную практику по интеллектуальным правам за 2020-2021 годы, проблемы и перспективы признания товарного знака общеизвестным, традиционные и нетрадиционные средства индивидуализации территории.

Ключевым событием трека LegalTech (от англ. legal technology - информационно-технологическое обслуживание юридической деятельности) станет финал конкурса LegalTech Most Creative, где будут объявлены пять лучших участников, представивших самые инновационные и креативные решения в области юридических технологий. Финалисты получат призы от партнеров конференции и сертификаты сервиса n’RIS для депонирования объектов интеллектуальной собственности.

О конференции

Организаторами Distant & Digital 2021 выступят Ассоциация IPChain и международный коммуникационный бренд IPQuorum, говорится в сообщении пресс-службы. Соорганизаторами являются Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP и Федерация интеллектуальной собственности. Официальные партнеры - Фонд "Сколково", Ростелеком, Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Сибур".