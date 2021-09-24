"Сибур" и власти Татарстана будут сотрудничать в социальных и инвестиционных проектах

КАЗАНЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Татарстана и компания "Сибур" договорились о сотрудничестве в развитии на территории республики благоприятного инвестиционного климата, а также о совместной реализации экологических и социальных проектов. Соответствующее соглашение стороны подписали в пятницу в Казани, сообщает пресс-служба "Сибура".

"Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата", - сообщает пресс-служба.

Приоритетными направлениями совместной работы компании и правительства республики стали взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов, направленных на снижение выбросов парниковых газов и совершенствование системы сбора и переработки полимерных отходов.

Предполагается сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций ПАО "СИБУР Холдинг" "Формула хороших дел", повышение уровня жизни населения путем оказания благотворительной и спонсорской помощи в социальной сфере.

Кроме того, в число приоритетных направлений вошли стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности в Татарстане, проработка и реализация совместных проектов в рамках государственно-частного партнерства, реализация проектов по развитию связей и сотрудничества с малыми и средними предприятиями, подготовка профессионалов в области нефтегазохимии и энергетики.