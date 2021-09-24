Второй форум "Сильные идеи для нового времени" пройдет в 2022 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Второй форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступят Фонд Росконгресс и Агентство стратегических инициатив (АСИ), пройдет в 2022 году. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе агентства по итогам встречи советника президента РФ Антона Кобякова и главы АСИ Светланы Чупшевой.

"Для нас крайне важно создавать площадки, которые будут способствовать продвижению общественных инициатив и формированию сообщества активных жителей России, готовых укреплять экономику и социальную сферу страны. Только так нам удастся создать новые механизмы решения наболевших проблем. Фокус внимания форума, который запланирован на 2022 год, - повышение качества жизни, создание возможностей для молодежи, российские технологии, урбанистика, образование, цифровая сфера, предпринимательство, инвестиционный климат", - сказала Чупшева, слова которой приводит пресс-служба.

По словам Кобякова, первый форум, который прошел в ноябре 2020 года, показал, насколько инициативны и изобретательны российские граждане. "Уверен, что форум - это именно та площадка, которая создает прямой диалог между экспертным сообществом, предпринимателями и современными лидерами в целях поиска новых стимулов для развития российской экономики и поддержки деловой активности в стране, а также служит достижению национальных целей", - отметил он.

Ранее планировалось, что второй форум состоится осенью 2021 года, однако в августе было объявлено о его переносе в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.