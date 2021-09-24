РБК: власти собираются запустить новую схему сдерживания цен на продукты

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минпромторг планирует создать прямые договоры между сетями и поставщиками для сдерживания роста цен. Министерство предполагает уход от тендеров и переход на прямые контракты, пишет РБК по итогам совещания замминистра Минпромторга Виктора Евтухова.

Ведомство отмечает, что предложение на изменение политики закупок поступило в связи с ростом цен на продукты у поставщиков, так как не все ретейлеры готовы заключать контракты напрямую.

Евтухов обязал департамент развития внутренней торговли разработать возможность заключения прямых договоров между поставщиками и торговыми сетями. В действующем законе о торговле формат процедуры закупок не прописан, напоминает РБК.

В прямых договорах с производителями прописываются объемы, условия и цены поставок, а также просчитывается инфляция. Данные контракты позволяют заранее спланировать повышение и снижение цен, однако они не учитывают внезапные колебания спроса, погодные или другие внешние обстоятельства, отмечает ведомство.

"Полный отказ от тендеров может привести к повышению цен, производители могут закладывать вероятное повышение стоимости в оптовые цены", - уверен источник РБК.

Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр финансов России Антон Силуанов заявил, что государство беспокоит рост цен, но оно не регулирует их административно. Аргументировал чиновник это тем, что власть не заставляет производителей продавать продукты по определенной цене.

Минпромторг России постоянно и последовательно выступает за необходимость создания условий для качественного развития и функционирования торговли, непосредственно доводящей товар до конечного потребителя. Министерство считает, что сдерживать цены на продукты питания следует конкурентными рыночными механизмами.