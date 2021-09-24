На платформе "ЗаБизнес.рф" может появиться "экстренная кнопка" для рассмотрения обращений

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко рассчитывает, что на цифровой платформе "ЗаБизнес.РФ" появится "экстренная кнопка" для рассмотрения обращений предпринимателей в течение трех-пяти дней.

"Мы видим для себя необходимость обязательного усиления обратной связи с предпринимательским сообществом и введения в ближайшей перспективе так называемой экстренной кнопки, обращение на которую позволит предпринимателю ответить крайне быстро. Но это требует дополнительных согласований с правоохранительными органами, к которым мы уже приступили", - сказала Сидоренко в пятницу ТАСС в ходе всероссийской конференции для предпринимателей "ЗаБизнес: рейтинг регионов. Город Севастополь".

Предполагается, что "экстренная кнопка" позволит предпринимателю обратиться в случае "натиска со стороны силовиков" и получить оперативный ответ, пояснила Сидоренко. Речь идет, в частности, о силовом захвате бизнеса, уточнила она.

"Мы сейчас это только рассматриваем, потому что вопрос только поставлен перед правоохранительными органами. Мы полагаем, что это должен быть вопрос трех-пяти дней - решение вопроса. Опять же все будет зависеть от того, насколько будут готовы правоохранители к ним", - сказала Сидоренко.

Электронный ресурс ЗаБизнес.рф запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, ТПП РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в центральный аппарат МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.