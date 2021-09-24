Минэнерго расширит перечень регионов, где субсидируется перевод транспорта на газ

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ в ближайшее время планирует расширить перечень регионов, которые имеют право на субсидирование перевода транспорта на газомоторное топливо. Об этом в ходе совещания по вопросам развития рынка газомоторного топлива в Южном федеральном округе сообщил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Мы планируем в ближайшее время расширить перечень регионов, которые могут иметь право на получение субсидий [на перевод транспорта на газомоторное топливо]", - сказал он.

В настоящее время определены 27 регионов РФ, которым оказывается господдержка при переводе транспорта на газомоторное топливо.

Природный газ метан считается наиболее безопасным и экологически чистым топливом, при его использовании объем вредных выбросов сокращается в несколько раз. По сравнению с бензином в отработанных газах метанового двигателя содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода, в 2 раза меньше окиси азота, задымленность снижается в 9 раз. Кроме того, использование газа в качестве топлива оправдано экономически, поскольку перевод автомобилей на метан помогает существенно снижать затраты.