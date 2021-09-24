Рекордсменами по числу обращений на платформу "ЗаБизнес.рф" стали четыре региона

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Рекордсменами по числу обращений на цифровую платформу "ЗаБизнес.рф", осуществляющую защиту предпринимателей от силового давления, стали Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом в пятницу ТАСС сообщила генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

"У нас четыре рекордсмена в Российской Федерации - это Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Во многом мы видим картину, в принципе, очень понятную, четкую, поскольку здесь прямая корреляция количества обращений с количеством предпринимателей в субъектах. Чем больше предпринимательство развито в субъекте, тем больше у нас обращений. И, как правило, это вопросы, касающиеся именно моментов, когда где-то идет сбой системы административного контроля", - сказала она в ходе всероссийской конференции для предпринимателей "ЗаБизнес: рейтинг регионов. Город Севастополь".

По словам Сидоренко, наблюдается интересная закономерность, что обращений больше в инвестиционно насыщенных регионах. "Пытаясь понять, почему это происходит, мы видим, что, помимо нюансов, связанных с тем, что злоупотреблений там, где больше предпринимателей, арифметически будет больше, есть еще одна история - предприниматели реально открыты, предприниматели не боятся сообщить о своих проблемах, они не коррумпированы", - сказала она.

Как отметила Сидоренко, в ряде регионов предприниматели не хотят обращаться, поскольку они "предпочитают решить ту или иную проблему коррумпированным способом". "Когда предприниматель не видит для себя возможности рассмотреть какую-то проблему именно так, он прибегает к правовому механизму. Поэтому количество обращений в регионах с элементами "оздоровления" возрастает", - сказала она.

Электронный ресурс "ЗаБизнес.рф" запущен в ноябре 2019 года Агентством стратегических инициатив совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой РФ, "Деловой Россией" и "Опорой России". Благодаря ему предприниматели могут обратиться в центральный аппарат МВД, ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а в случае несогласия с ответом жалобу изучат представители предпринимательского сообщества и бизнес-омбудсмен. Создать такую цифровую платформу для защиты бизнеса призвал президент РФ Владимир Путин.