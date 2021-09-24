Полпред ЮФО заявил о необходимости развития рынка газомоторного топлива

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Дополнительные меры по развитию рынка газомоторного топлива необходимо принять в ряде регионов Юга России, для этого могут использовать опыт Ростовской области и Краснодарского края, заявил в пятницу в ходе совещания в Ростове-на-Дону полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов.

В округе на начало сентября работает более 80 газозаправочных объектов, из них свыше 50 - группы "Газпром". По оценкам специалистов компании "Газпром газомоторное топливо", в рейтинге регионов России по уровню развития рынка газомоторного топлива Ростовская область и Краснодарский край входят в пятерку лидеров. Остальным регионам округа есть, к чему стремиться. С учетом позитивного опыта работы указанных субъектов необходимо принять дополнительные меры по развитию в территориальных условиях рынка газомоторного топлива", - сказал Устинов.

Он отметил, что для регионов Юга России большое значение имеет применение газомоторного топлива в сфере АПК. "Для сельхозпроизводителей ежегодный рост цен на ГСМ снижает рентабельность производства. Очевидно, для решения проблем целесообразно больше использовать газомоторное топливо, которое намного дешевле нефтепродуктов. Определенная работа по его применению в сельском хозяйстве ведется, особенно в Краснодарском крае, но в целом по округу пока это, к сожалению, единичные случаи", - пояснил Устинов.

Ранее генеральный директор компании Тимур Соин сообщал, что до конца 2021 года в ЮФО планируется открытие еще 15 газозаправочных комплексов - их построят в Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области и Калмыкии.