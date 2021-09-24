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Глава Ростовской области предложил возмещать затраты на строительство газовых заправок

Природный газ метан считается наиболее безопасным и экологически чистым топливом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил возмещать инвесторам затраты на строительство газовых заправок. Такое предложение он высказал на совещании с участием председателя совета директоров ПАО "Газпром" Виктора Зубкова.

"Один из вопросов - <…> предложение о большей поддержке участников этого процесса, считаю правильным оказать содействие тем, кто готов развивать газомоторное топливо, и суть моего предложения - выделить ассигнования из федерального бюджета на возмещение затрат инвесторов на строительство заправок для транспортных средств", - сказал Голубев.

Он добавил, что в регионе работает 35 газовых заправок. В 2022 году планируется построить еще 10 таких объектов. Также губернатор отметил, что власти прогнозируют увеличение объемов использования природного газа.

Природный газ метан считается наиболее безопасным и экологически чистым топливом, при его использовании объем вредных выбросов сокращается в несколько раз. По сравнению с бензином в отработанных газах метанового двигателя содержится в 2-3 раза меньше оксида углерода, в 2 раза меньше окиси азота, задымленность снижается в 9 раз. Кроме того, использование газа в качестве топлива оправдано экономически, поскольку перевод автомобилей на метан помогает существенно снижать затраты.

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