Сенатор попросил Минтранс разработать критерии труднодоступных территорий ДФО

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Критерии труднодоступных территорий необходимо определить для субсидирования авиаперелетов на Дальнем Востоке. Соответствующее предложение высказал сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын.
"Труднодоступные территории, куда мы не можем ни на лошадях добраться, ни на вездеходах. Надо эти маршруты поставить и субсидировать в обязательном порядке. Для этого нужно сейчас попросить Минтранс разработать положение о труднодоступных [территориях], чтобы мы все одинаково понимали критерии труднодоступности", - сказал он в ходе совещания на тему "О финансировании программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году" в Совфеде.
Он добавил, что необходимо выстроить приоритеты по субсидированию маршрутов внутри регионов. Это также позволит начать субсидирование в 2022 году.
Глава министерства Алексей Чекунков ранее сообщал, что министерство намерено добиваться увеличения субсидий на операционную деятельность единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" на 2023 и 2024 годы. На 2022 год федеральным бюджетом предусмотрена сумма 5,9 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы в проекте федерального бюджета не заложено увеличение финансирования, отмечал он. Кроме того, планируется, что в 2022 году пассажиропоток составит 400 тыс. человек по 36 социально значимым маршрутам, в 2023 году - 600 тысяч пассажиров на 46 маршрутах и 720 тысяч пассажиров на 51 маршруте в 2024 году.