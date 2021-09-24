Сенатор попросил Минтранс разработать критерии труднодоступных территорий ДФО

"Труднодоступные территории, куда мы не можем ни на лошадях добраться, ни на вездеходах. Надо эти маршруты поставить и субсидировать в обязательном порядке. Для этого нужно сейчас попросить Минтранс разработать положение о труднодоступных [территориях], чтобы мы все одинаково понимали критерии труднодоступности", - сказал он в ходе совещания на тему "О финансировании программы субсидирования пассажирских авиаперевозок в Дальневосточном федеральном округе в 2022 году" в Совфеде.

Он добавил, что необходимо выстроить приоритеты по субсидированию маршрутов внутри регионов. Это также позволит начать субсидирование в 2022 году.

Глава министерства Алексей Чекунков ранее сообщал, что министерство намерено добиваться увеличения субсидий на операционную деятельность единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" на 2023 и 2024 годы. На 2022 год федеральным бюджетом предусмотрена сумма 5,9 млрд рублей, на 2023 и 2024 годы в проекте федерального бюджета не заложено увеличение финансирования, отмечал он. Кроме того, планируется, что в 2022 году пассажиропоток составит 400 тыс. человек по 36 социально значимым маршрутам, в 2023 году - 600 тысяч пассажиров на 46 маршрутах и 720 тысяч пассажиров на 51 маршруте в 2024 году.