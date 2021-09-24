Польша и Чехия достигли прогресса на переговорах по шахте "Туров"

ВАРШАВА, 24 сентября. /ТАСС/. Польская и чешская стороны достигли определенного прогресса на состоявшихся в Праге переговорах, посвященных спору двух стран вокруг угледобывающей шахты "Туров", однако пока вопрос не закрыт. Об этом заявил в пятницу в эфире Польского телевидения заместитель министра иностранных дел республики Павел Яблоньский.

"По итогам сегодняшнего дня можно сказать, что мы достигли определенного прогресса на этих переговорах", - сказал он, подчеркнув, что "пока нельзя сказать, что вопрос закрыт". "На следующей неделе мы продолжим переговоры", - добавил Яблоньский.

По его словам, у сторон переговоров "очень разные оценки сложившейся ситуации", но польское правительство рассчитывает в короткие сроки путем диалога найти решение, которое станет ответом на беспокойства чешской стороны. "Польша готова к этому", - указал он.

В понедельник Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. за каждый день нарушения постановления суда ЕС по прекращению добычи угля на шахте "Туров". Как указано в решении суда, такая мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением. Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на шахте "Туров" в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.