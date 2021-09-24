"Магнит" запустит собственную курьерскую доставку

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ретейлер "Магнит" в ближайшее время запустит собственную курьерскую доставку, для которой будет создана отдельная онлайн-платформа. Об этом сообщил директор по электронной коммерции "Магнита"Андрей Лукашевич.

"Мы уже запустили проект собственной сборки заказов силами сотрудников магазинов. И мы готовим программный продукт для собственной курьерской доставки. В ближайшее время у нас появятся собственные курьеры", - сказал он на конференции, посвященной работе ретейлера с партнерами.

Лукашевич отметил, что "Магнит" начал активно развивать интернет-продажи в августе 2020 года в партнерстве с другими сервисами. Позже запустил собственное приложение по доставке, однако с его помощью только принимал заказы, рассказал он. Все процессы, включая разработку, сборку, доставку и платежи, осуществлял партнер - "Яндекс.Еда", однако сейчас партнер только доставляет заказы из приложения ритейлера, добавил директор по электронной коммерции "Магнита".

О компании

"Магнит" - крупнейший российский ретейлер по числу магазинов. На 30 июня 2021 года его сеть насчитывала 22 тыс. 344 магазина: 15 тыс. 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 тыс. 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 тыс. 802 населенных пунктах Российской Федерации.

Выручка "Магнита" по итогам апреля - июня 2021 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 9,6% в годовом сопоставлении, до 424,3 млрд рублей, чистая прибыль упала за отчетный период на 6%, до 12 млрд рублей.