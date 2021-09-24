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"Газпром" не ожидает резкого повышения цен на газомоторное топливо

Рентабельная цена составляет 19 рублей, отметили в компании

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сентября. /ТАСС/. "Газпром" не ожидает на своих заправках резкого роста цен на компримированный природный газ (КПГ), который используется в качестве газомоторного топлива. Рентабельная цена составляет 19 рублей. Об этом журналистам сообщил председатель правления ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Мы не сторонники того, чтобы задирать эту цену, потому что мы считаем, что при грамотной загрузке станций, при расходовании, когда учтено все, выгодно, рентабельно, - это рентабельная цена 19-20 рублей, она рентабельна. Поэтому резкого повышения цен мы не предполагаем. Нам не надо отпугивать клиентов, но в то же время совсем опустить цену мы не можем", - сказал Зубков.

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