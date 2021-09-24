FT: Credit Suisse продал свой пакет в близком к дефолту китайском гиганте Evergrande

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Швейцарский банк Credit Suisse в конце 2020 года продал свою долю акций в китайской девелоперской компании Evergrande Group. Об этом сообщила в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает источник издания, у Credit Suisse появились сомнения в отношении Evergrande Group три года назад и в конце 2020 года банк решил продать свой пакет акций в компании.

Как отмечает газета, Credit Suisse являлся одним из основных партнеров Evergrande и предоставлял финансовые гарантии для проведения крупных сделок китайского застройщика. В частности, швейцарский банк разместил бонды шэньчжэньской компании на сумму $4,6 млрд. Однако в последние два года банк не размещал бумаг Evergrande в связи с обеспокоенностью финансовым положением компании.

Evergrande Group - одна из крупнейших девелоперских компаний КНР. Объем ее долговых обязательств достиг критической отметки, в связи с чем возник риск банкротства. 14 сентября Evergrande Group сообщила на Гонконгской фондовой бирже, что две из ее дочерних компаний не выполнили гарантийные обязательства по продуктам управления капиталом на 934 млн юаней (около $145 млн). Согласно заявлению, это может привести к перекрестному дефолту (невыполнение одного долгового обязательства рассматривается как дефолт и по другому), что крайне негативно отразится на деятельности Evergrande Group.