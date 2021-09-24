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Генассамблея ООН
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Новак: тема климата не должна использоваться в конкурентной борьбе за энергорынки

Вице-премьер России подчеркнул, что к 2040 году потребление энергии в мире вырастет в 1,5 раза

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство России выступает против использования вопросов, связанных с климатом, в качестве аргумента в конкурентной борьбе за энергетические рынки. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, выступая на диалоге высокого уровня по энергетике Генеральной Ассамблеи ООН.

"Перед мировой энергетикой также стоит важнейшая задача по снижению негативного воздействия на климат. Считаем, что работа в этом направлении не должна входить в противоречие с решением задачи ликвидации энергетической бедности и приводить к ограничениям в доступе к энергии. Климатические вопросы не должны использоваться как аргумент в конкурентной борьбе за энергетические рынки", - сказал он.

Новак подчеркнул, что сейчас потребление энергии в мире растет и каждый пятый человек в мире не имеет гарантированного доступа к электроэнергии, поэтому к 2040 году потребление энергии вырастет в 1,5 раза.

При это заметил, что Россия приняла на себя добровольное обязательство способствовать ликвидации энергетической бедности и надежного обеспечения потребителей всех стран мира доступными по цене энергоносителями.

"Наша ключевая задача добиться синергии между мерами по укреплению глобальной энергетической безопасности, обеспечению мировой экономики и населения доступными энергоресурсами и решением климатических задач", - подчеркнул вице-премьер.

По его словам, в России всеобщий доступ к энергии уже обеспечен. При этом российская энергетическая политика направлена на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Низкоуглеродные источники энергии

Доля низкоуглеродных источников энергии в России к 2035 году вырастет до 90% от общего числа, а доля безуглеродных источников энергии (ГЭС, ВИЭ и АЭС) в энергобалансе - до 45%, сказал Новак.

"При поддержке государства доля ВИЭ в российском энергобалансе растет. Также разрабатываются решения для энергоснабжения труднодоступных регионов страны за счет чистых источников энергии. Рассчитываем к 2035 году увеличить долю безуглеродных источников энергии в энергобалансе до 45%, а долю низкоуглеродных источников энергии - до 90%", - сообщил он.

По его словам, энергобаланс России уже сейчас является одним из наиболее прогрессивных среди крупнейших экономик мира. Порядка 87% электроэнергии, которая вырабатывается в РФ, приходится на безуглеродные или низкоуглеродные источники.

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Новак, Александр ВалентиновичРоссияГенассамблея ООН
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