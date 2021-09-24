АКРА улучшило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья до "позитивного"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) улучшило прогноз по кредитному рейтингу Московской области, изменив со "стабильного" на "позитивный". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Министерства экономики и финансов региона.

"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 24 сентября 2021 года улучшило прогноз по кредитному рейтингу Подмосковья, изменив со "стабильного" на "позитивный". Рейтинги подтверждены на прежнем уровне - АА+ (RU)", - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что кредитный рейтинг обусловлен высоким уровнем развития экономики в регионе, стабильными бюджетными показателями и умеренно низкой долговой нагрузкой при высоком уровне ликвидности бюджета.

Также отмечается, что повышение прогноза по кредитному рейтингу связано с грамотной долговой и бюджетной политикой. При этом "позитивный" прогноз предполагает в перспективе улучшение кредитных рейтингов Подмосковья.